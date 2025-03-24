الأدلة الجنائية تفحص حريق عقار عابدين

بدأت نيابة عابدين، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل أحد العقارات، مما أسفر عن احتراق ٣ طوابق بمحتوياتها.

وأمرت النيابة بندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق للوقوف علي أسبابه، وحصر التلفيات، وتشكيل لجنة هندسية من الخي، لفحص صلاحية العقار والعقارات المجاورة.

وتبين من معاينة النيابة أن الحريق شب داخل شقة في الطابق الاول، وامتدت النيران الي الطابقين الثاني والثالث، واسفر عن احتراق محتويات الثلاثة ادوار، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى عقار مكوت من أرضى و3 طوابق بنطاق دائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى الى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى، بان الحريق نشب فى شقه بالطابق الأول وامتد الى طابقين الثانى والثالث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.