الأربعاء.. علي زين وحسن قداح في مهمة أوروبية لحسم التأهل في دوري أبطال اليد

يلتقي دينامو بوخارست الروماني مع نظيره ماجديبورج الألماني ضمن منافسات ذهاب الدور التأهيلي لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025، وذلك يوم الأربعاء في تمام السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويضم دينامو بوخارست بين صفوفه النجم المصري علي زين، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة مع فريقه، ويطمح إلى قيادة فريقه نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي مواجهة أخرى بنفس الدور، يلتقي كيلسي البولندي مع نظيره فوكس برلين الألماني، حيث تنطلق المباراة يوم الأربعاء في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمثل كيلسي في البطولة النجم المصري حسن قداح، الذي يسعى لمواصلة التألق والمساهمة في تحقيق فريقه لنتائج إيجابية.