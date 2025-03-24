رئيس جامعة طنطا يشارك في حفل إفطار الطلاب الوافدين

شارك الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم، في حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين الذي نظمته الجامعة اليوم، بحضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتورة شهيرة شرف الدين مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، وعدد من الطلاب الوافدين من مختلف كليات الجامعة.

خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بتواجده في حفل الإفطار اليوم الذي يعكس تلاحم جامعة طنطا كأسرة واحدة، مؤكداً أن الطلاب الوافدين يمثلون التنوع الثقافي الذي تفخر به الجامعة دائما، مشيرا الى حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة لهم، ليكونوا دائمًا جزءًا من المجتمع الأكاديمي للجامعة، وتقديم الدعم الكامل في مختلف المجالات، إضافةً إلى تنظيم المزيد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية داخل الحرم الجامعي.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تعمل على التأهيل المهني والتدريب العملي والتطبيقي للطلاب الوافدين من خلال البرامج الدراسية والخدمات الداعمة المقدمة لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.