محافظة سوهاج تحذر المواطنين شراء قطع أراضي أملاك الدولة دون سند قانوني

أصدرت محافظة سوهاج تنويهًا هامًا للمواطنين، تحذر فيه من التعامل مع بعض الجمعيات الأهلية التي تقوم بعرض قطع من أراضي أملاك الدولة عليهم دون أي سند قانوني.

وأكدت المحافظة أن هذه الجمعيات لا تملك أي عقود قانونية مع الدولة لتملك تلك الأراضي.

ودعت المحافظة المواطنين إلى ضرورة عدم التعامل مع أي من هذه الجمعيات، إلا بعد التأكد من صحة الموقف القانوني للأراضي المعروضة، وذلك عبر إدارات أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية.

كما أشارت إلى أن أي محاولة لشراء أو تقنين أراضي أملاك الدولة من قبل هذه الجمعيات لا تُعتبر دليلًا على ملكيتها لهذه الأراضي.

وأكدت محافظة سوهاج أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جمعية يثبت تعاملها في أراضي الدولة بشكل غير قانوني.