جامعة الإسماعيلية الجديدة تنظم حفل الإفطار السنوي الثالث بحضور الفريق أسامة ربيع

نظّمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حفل الإفطار السنوي الثالث، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوَّض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى جانب نخبة من قيادات جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس، وسط أجواء من الود والتكامل الأكاديمي.

شارك في الحفل عدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، من بينهم الدكتور إبراهيم القرش، والدكتور فتحي مقلدي، والدكتور ياسر الوزير، كما حضر من هيئة قناة السويس العميد محمد محسن، مدير مكتب رئيس الهيئة.

كما شهد الحفل مشاركة قيادات جامعة قناة السويس، ومنهم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة.

ومن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حضر كل من الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من عمداء الكليات، ووكلائها، ومنسقي البرامج، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، إضافة إلى عدد من الإداريين والطلاب.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد الفريق أسامة ربيع بالدور البارز الذي تلعبه جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا استمرار دعم هيئة قناة السويس للجامعة، ومثنيًا على جهود إدارتها وأعضاء هيئة التدريس بها.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور على عمق التكامل بين جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق التميز الأكاديمي.

كما أوضح الدكتور عادل حسن أن الجامعة تواصل مسيرتها في تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية هذا الحفل في تعزيز أواصر التعاون بين جميع أفراد المجتمع الأكاديمي.

وقد شهد الحفل مشاركة متميزة من اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبقيادة الطالب أحمد ياسر، رئيس الاتحاد، والطالبة رنا إيهاب، نائب رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ومسؤولي الأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما حرص اتحاد طلاب جامعة قناة السويس على المشاركة بقيادة الطالب محمد محمود، رئيس الاتحاد، والطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس الاتحاد، تأكيدًا على روح التعاون والتكامل بين طلاب الجامعتين.