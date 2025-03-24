كأس عاصمة مصر.. الأهلي يخسر أمام الطلائع بثلاثية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول.

خط الوسط: آدم سمير المهدي - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب.

حصل الطلائع على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى سجل منها جودوين شيكا الهدف الأول، وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين عزز إسلام محارب التقدم لفريقه بهدف ثان.

وشهدت الدقيقة الخامسة والخمسين، خطأ فادح من دفاعات طلائع الجيش في التشتيت استغله أدم سمير وسدد الكرة في المرمى الفارغ سكنت المرمى، قبل أن يضيف يسري وحيد الهدف الثالث للطلائع في الدقيقة الحادية والستين.