جورج كلوني: اعتزلت لعب الأدوار الرومانسية

صرح النجم العالمي جورج كلوني، أنه اعتزل لعب الأدوار الرومانسية في أفلامه بعد الآن، حيث كان آخر فيلم كوميدي رومانسي له هو "Ticket to Paradise" عام 2022 مع جوليا روبرتس، والذي حقق إيرادات جيدة بلغت 168 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

في حديثه لبرنامج "60 دقيقة" للترويج لدوره في مسرحية الجديدة "Good Night, and Good Luck"، صرّح كلوني لجمهوره بأنه لن يُمثّل في "أفلام رومانسية" بعد الآن. وقال كلوني: "اسمعوا، عمري 63 عامًا. لا أحاول منافسة أبطال في الخامسة والعشرين من عمرهم. هذه ليست وظيفتي. لم أعد أُمثل أفلامًا رومانسية".

أشار برنامج "60 دقيقة" إلى أن فترة "أكثر الرجال جاذبيةً لهذا العام التي قضاها كلوني في أوائل الألفية الثانية كانت إحدى أبرز فترات مسيرته السينمائية، والتي أقرّ فيها النجم الحائز على جائزة الأوسكار بأنها "كانت فترةً رائعةً". إلا أن تلك الفترة قد ولّت الآن.