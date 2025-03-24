المصري والبنك الأهلي يتعادلان في الشوط الأول لكأس عاصمة مصر

انتهي الشوط الاول للمباراة التي تجمع بين فريقي المصري والبنك الأهلي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر فى نسختها الثالثة.

حيث انتهت المباراة بالتعادل الايحابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

ويدخل المصري تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان مباراة الليلة مفتقداً عدداً من لاعبيه، يأتي على رأسهم "خالد صبحي وأحمد عيد والبنيني سامادو أتدجيكو"، بالإضافة إلى عدد آخر لم يتضح موقفهم النهائي من اللقاء بسبب تعرضهم لإصابات عضلية.

وجاء تشكيل المصري كالاتي :

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف، يوسف الجوهري، أحمد علي عامر ، حسين فيصل لخط الوسط

جون ايبوكا ، بابا بادجي لخط الهجوم

تشكيل البنك الأهلي لمباراة المصري:

محمد أبو جبل لحراسة المرمى

محمد بسيوني ، محمد عبد الغني ، محمود الجزار ، أمير مدحت لخط الظهر

سيرجي أكا ، أحمد سعيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

سيد نيمار ، محمد ابراهيم ، مصطفى عبد الرحيم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد ياسر ريان