أديس أبابا فى مهب الريح.. اشتباكات دموية بين الفصائل المتناحرة فى تيجراى تهدد الاستقرار الإقليمى

تشهد منطقة القرن الأفريقى توترات متصاعدة، حيث تبرز التطورات الأخيرة فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا كعامل رئيسى فى إعادة تشكيل المشهد الأمنى والسياسى فى البلاد. فبعد حرب أهلية دامية انتهت باتفاق بريتوريا للسلام عام 2022، عادت الانقسامات الداخلية داخل جبهة تحرير شعب تيجراى إلى الواجهة، مما أدى إلى اشتباكات دموية بين الفصائل المتناحرة. وقد تفاقمت الأزمة مع الانقلاب الفعلى الذى قادته قوات موالية لزعيم الجبهة السابق، دبرصيون جبريمايكل، ضد الإدارة المؤقتة بقيادة جيتاتشو رضا، ما زاد من هشاشة الوضع فى الإقليم وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول قدرة الحكومة الفيدرالية على بسط سيطرتها وضمان الاستقرار.



وبالتزامن مع هذه التوترات، صعدت ميليشيا "فانو" الأمهرية هجماتها ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية، مستوليةً على عدة بلدات فى إقليم أمهرة المجاور، مما يعكس استمرار النزاع العرقى فى إثيوبيا وتفاقم أزمة الحكم المركزي. وتشير التقارير إلى أن تصاعد العمليات العسكرية لفانو يعكس رفضًا واسعًا لسياسات الحكومة الإثيوبية تجاه الميليشيات الإقليمية، ما يهدد بمزيد من التصدع فى وحدة الدولة الإثيوبية ويخلق بؤرًا إضافية للصراع. هذا التوتر المتزايد بين المجموعات العرقية المسلحة والحكومة الفيدرالية قد يكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الداخلي، لا سيما مع استمرار حالة الاستقطاب العرقى والسياسى فى البلاد.

وفى ظل هذه المعطيات، تزداد المخاوف من تحول النزاعات الداخلية فى إثيوبيا إلى صراع إقليمى أوسع، خاصة مع التقارير التى تشير إلى احتمال تدخل إريتريا فى دعم بعض الفصائل المناوئة للحكومة الإثيوبية. وقد شهدت الأشهر الأخيرة حشودًا عسكرية متبادلة بين البلدين، وسط تصاعد الخطاب العدائى بين رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد والرئيس الإريترى أسياس أفورقي. هذا التوتر، إلى جانب التحالفات الإقليمية المتغيرة، يطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الاستقرار فى القرن الإفريقى وإمكانية انزلاق إثيوبيا إلى مرحلة جديدة من الفوضى والنزاعات الممتدة.

صراع تيجراي

أفادت تقارير بأن الفصائل المتعارضة فى منطقة تيجراى شمال إثيوبيا تتفاوض لتهدئة التوترات، مما قد يقلل من خطر اندلاع صراع وشيك فى تيجراي. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر لم تحددها أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد يجرى محادثات مع الفصائل المتنافسة من جبهة تحرير شعب تيجراى (TPLF) للتوصل إلى حل وسط بشأن تشكيل الإدارة المؤقتة لتيجراى (TIA) المدعومة اتحاديًا. ولم تؤكد الإدارة المؤقتة لتيجراي، ولا جبهة تحرير شعب تيجراي، ولا الحكومة الفيدرالية الإثيوبية حدوث مفاوضات.

وتأتى المفاوضات بعد أن شنت قوات تيجراى المتحالفة مع زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي، دبرصيون جبريمايكل، انقلابًا فعليًا ضد زعيم حركة تحرير تيجراي، جيتاتشو رضا. قامت قوات مناهضة لحركة تحرير تيجراى بتفكيك مكاتب محلية لحركة تحرير تيجراي، وفتحت النار على المدنيين، واعتقلت أعضاء مجلس وزراء حركة تحرير تيجراى فى أربع مناطق على الأقل فى تيجراى فى ١١ مارس ، بما فى ذلك عاصمة تيجراي، ميكيلي. أوقفت حركة تحرير تيجراى ضباطًا رفيعى المستوى عن العمل وأمرت قوات تيجراى بتعليق جميع تحركاتها العسكرية فى الأيام التى سبقت الهجمات بعد تحذيرها من أن بعض قوات تيجراى تستعد "لانقلاب مباشر". دعت حركة تحرير تيجراى فى ١٢ مارس المجتمع الدولى والحكومة الفيدرالية الإثيوبية إلى "ممارسة كل الضغوط اللازمة" على القوات المناهضة لحركة تحرير تيجراي.

صراع مستمر

استمرت الاشتباكات المتقطعة فى تيجراى رغم المفاوضات المُعلنة. واندلعت اشتباكات بين قوات متحالفة مع جبهة تحرير شعب تيجراى وميليشيا تابعة لجبهة تحرير شعب تيجراى فى ١٥ مارس فى ميكوني، جنوب تيجراي، مما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين. واستولت جبهة تحرير شعب تيجراى على مبنى إدارى محلى فى المنطقة الجنوبية الشرقية من تيجراى فى ١٨ مارس.

ولم تعالج المفاوضات القضايا الجذرية فى جوهر انقسام جبهة تحرير شعب تيجراى حول اتفاقية بريتوريا ودور الحكومة الفيدرالية. جبهة تحرير شعب تيجراى هى جماعة شبه عسكرية عرقية قومية وحزب سياسى مقره فى منطقة تيجراى الشمالية فى إثيوبيا والتى حاربت الحكومة الإثيوبية فى حرب أهلية من عام ٢٠٢٠ حتى معاهدة بريتوريا للسلام فى عام ٢٠٢٢. عيّن أبيى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى كحكومة مؤقتة فى مايو ٢٠٢٣ كجزء من اتفاقية بريتوريا واختار رضا - نائب رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى السابق - زعيمًا لها. أدى تعيين رضا إلى انقسام جبهة تحرير شعب تيجراى إلى فصيلين. اتهم منتقدو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بالتصرف لصالح الحكومة الفيدرالية، بينما اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بمحاولة استعادة السيطرة على تيجراي. لم يتم تنفيذ العديد من جوانب اتفاقية بريتوريا، مثل نزع سلاح قوات دفاع تيجراى بالكامل. وقد أدت هذه الإخفاقات إلى تفاقم التوترات بين حركة تحرير تيجراي، وجبهة تحرير شعب تيجراي، والحكومة الفيدرالية الإثيوبية.

متمردو أمهرة

شنّ متمردو أمهرة القوميون العرقيون فى منطقة أمهرة المجاورة هجومًا جديدًا على القوات الفيدرالية الإثيوبية، مما يهدد بمزيد من زعزعة استقرار إثيوبيا. واستولى متمردو أمهرة فانو على عدة بلدات ومدن فى جميع أنحاء منطقة أمهرة، وفقًا لوسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصادر محلية وقيادة فانو فى ١٨ مارس. وأسفرت الاشتباكات بين فانو وقوات الدفاع الوطنى الإثيوبية (ENDF) فى ثلاث بلدات بين ١٠ و١٣ مارس عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل. وأفادت وسائل إعلام إثيوبية أن قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية كانت ترد على مقاتلى فانو الذين حاولوا الاستيلاء على مبانٍ مختلفة فى المنطقة. وأفادت مصادر مؤيدة لفانو أن فانو قد سيطرت على ست بلدات على الأقل فى أمهرة منذ ١٢ مارس.

اما فانو فهى مجموعة من ميليشيات أمهرة غير مترابطة بشكل جيد وهى فى الغالب صغيرة وتعمل بشكل مستقل. كانت فانو وقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية فى صراع مباشر منذ أبريل ٢٠٢٣، عندما حاولت الحكومة الإثيوبية حل القوات الخاصة الإقليمية. قال القوميون العرقيون فى فانو وأمهرة إن هذا الجهد الحكومى كان محاولة لترك أمهرة بلا دفاع ضد تهديدات الميليشيات العرقية القومية المتنافسة. شنت فانو تمردًا منخفض المستوى فى الغالب فى منطقة أمهرة بشمال إثيوبيا منذ هجوم مضاد لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية ضد المجموعة فى أعقاب هجمات فانو على المدن الرئيسية فى أمهرة فى أغسطس ٢٠٢٣. وسعت فانو سيطرتها على العديد من الطرق الرئيسية وهاجمت ثانى أكبر مدينة فى إثيوبيا فى آخر هجوم كبير للمجموعة فى سبتمبر ٢٠٢٤ قبل هجوم مضاد لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٤.

ويمكن أن تساهم فانو فى التوترات والعنف المستمر فى تيجراي، نظرًا للنزاع الإقليمى الطويل الأمد بين الجماعة وتيجراي. قاتل مسلحو فانو فى البداية إلى جانب الحكومة الفيدرالية خلال حرب تيجراى من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٢ واستولوا على العديد من الأراضى المتنازع عليها. اتهمت فانو الحكومة الفيدرالية وحركة تيجراى بـ "دق طبول الحرب" بعد أن توصلت حركة تيجراى والحكومة الفيدرالية إلى اتفاق فى مايو ٢٠٢٤ لإعادة آلاف النازحين من تيجراى إلى المناطق المتنازع عليها، ونزع سلاح المقاتلين فى المنطقة، وإنشاء إدارات محلية جديدة.

الحرب بالوكالة

تصاعد الصراعات فى أمهرة وتيجراى وقد تتحول إلى حرب بالوكالة أو حرب إقليمية بين الخصمين القديمين إثيوبيا وإريتريا. تشير التطورات فى أوائل مارس إلى أن إريتريا وإثيوبيا قد حشدتا قواتهما لحرب وشيكة. حذّر مسؤولون إثيوبيون وغربيون بارزون فى أوائل مارس من أن "سرعة وحجم" استعدادات البلدين يشيران إلى أن الصراع وشيك وربما لا مفر منه. نفذت إريتريا تعبئة عسكرية على مستوى البلاد فى فبراير، ونشرت إثيوبيا قوات باتجاه الحدود الإريترية فى مارس.

كانت إريتريا وإثيوبيا متنافستين لعقود من الزمن على الرغم من الانفراجة القصيرة فى بداية ولاية آبى التى استمرت حتى نهاية حرب تيجراي. دخل آبى فى شراكة مع إريتريا عند توليه السلطة فى عام ٢٠١٨ حيث سعى إلى كبح نفوذ جبهة تحرير شعب تيجراي، التى هيمنت على إثيوبيا منذ أن أطاحت بالحكومة السابقة إلى جانب القوات الإريترية فى عام ١٩٩١. أدى هذا التقارب فى النهاية إلى تعاون إريتريا وإثيوبيا فى حرب تيجراي، لكن نهاية الحرب أنهت هذا التحالف القائم على المصلحة. أدلى آبى بتصريحات تحريضية منذ عام ٢٠٢٣ مفادها أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، الذى فقدته إثيوبيا عندما أصبحت إريتريا مستقلة فى عام ١٩٩٣، كان "حقًا طبيعيًا". زادت إريتريا من تعاونها مع مصر - أحد المنافسين الجيوسياسيين الرئيسيين لإثيوبيا - كجزء من محور مناهض لإثيوبيا بحكم الأمر الواقع طوال عام ٢٠٢٤.

ولإريتريا علاقات مع كل من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وفانو والتى قد تؤدى إلى تصعيد الصراعات الداخلية إلى صراع إقليمى أوسع. واتهم المسئولون الإثيوبيون إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى - الأعداء القدامى الذين يعود تاريخهم إلى عندما كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إثيوبيا - بإقامة تحالف ضد إثيوبيا. وقالت مصادر دبلوماسية غربية مجهولة لوسائل الإعلام الفرنسية إنه كان هناك تقارب ملحوظ بين فصائل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وإريتريا يتضمن "بعض الاتصالات على الأقل" وقد يشمل سلسلة من الاجتماعات فى أوائل عام ٢٠٢٥. وأفادت وكالة التحقيقات الفرنسية Africa Intelligence أن هذه الاجتماعات تضمنت قمة فى أسمرة فى يناير شارك فيها الرئيس الإريترى إسياس أفورقي. كما أن لإريتريا علاقات مع فانو تعود إلى حرب تيجراي، عندما دربت مسلحى فانو لإضعاف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى المناطق المتنازع عليها فى غرب تيجراى التى تحد إريتريا. أنكرت إريتريا مرارًا وتكرارًا أى علاقات لها بالمجموعتين، ولكن الدعم الإريترى للتمردات ضد الحكومة الإثيوبية من شأنه أن يتناسب مع استراتيجية إريتريا على مدى العقود القليلة الماضية لدعم جماعات المعارضة لإضعاف إثيوبيا وتفتيتها.

التأثير الإقليمي

تمثل الاضطرابات المتزايدة فى إثيوبيا مصدر قلق رئيسى لدول الجوار، حيث أن تفكك الاستقرار الداخلى فى هذا البلد المحورى ينعكس بشكل مباشر على الأمن الإقليمى فى القرن الإفريقي. أولى التداعيات المحتملة تتمثل فى تصاعد أزمة اللاجئين، إذ قد تدفع المواجهات العسكرية والاضطرابات السياسية أعدادًا كبيرة من الإثيوبيين إلى الفرار نحو السودان، جنوب السودان، الصومال، وكينيا، مما يضع ضغطًا إضافيًا على هذه الدول التى تعانى أصلًا من تحديات أمنية واقتصادية. وتعتبر السودان وإريتريا الأكثر عرضة لتدفقات اللاجئين، لا سيما فى ظل التداخل العرقى والقبلى عبر الحدود، ما قد يؤدى إلى تفاقم الأزمات الداخلية فيهما.

إلى جانب ذلك، هناك مخاوف من تحول النزاع الإثيوبى إلى حرب بالوكالة بين القوى الإقليمية، حيث يمكن أن تستغل بعض الدول، مثل إريتريا ومصر، الصراع الداخلى لدعم فصائل معينة بهدف تحقيق مصالحها الجيوسياسية. إريتريا، على وجه الخصوص، تمتلك علاقات مع كل من "جبهة تحرير تيجراي" وميليشيات "فانو"، مما قد يدفعها إلى التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لإضعاف الحكومة الإثيوبية وتعزيز نفوذها الإقليمي. ومن ناحية أخرى، فإن تصاعد التوتر بين آبى أحمد وأسياس أفورقى قد يعيد إشعال العداء التاريخى بين البلدين، مما قد يؤدى إلى اندلاع حرب حدودية جديدة تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة بأسرها.

على مستوى أوسع، قد تؤثر هذه الأحداث على التوازنات الإقليمية المتعلقة بمياه نهر النيل، حيث قد تستغل مصر انشغال إثيوبيا بأزماتها الداخلية للضغط من أجل وقف تقدم مشروع سد النهضة، سواء عبر التحركات الدبلوماسية أو بدعم بعض الفصائل الإثيوبية المناهضة للحكومة. كما أن استمرار الفوضى فى إثيوبيا قد يؤدى إلى تصعيد النزاعات العرقية فى دول الجوار، خاصةً فى السودان والصومال، حيث تتداخل الولاءات العرقية والسياسية عبر الحدود. فى المجمل، فإن تفاقم الأزمة الإثيوبية يحمل فى طياته تهديدات كبرى للأمن والسلم الإقليمي، مما يستدعى تحركات دولية وإقليمية عاجلة للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

توقعات المستقبل

فى ظل التصعيد المستمر داخل إثيوبيا، يمكن رسم عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الصراع فى البلاد، كل منها يعتمد على كيفية تطور العلاقات بين الفصائل الداخلية، ومدى تدخل القوى الإقليمية والدولية.

سيناريو الفوضى وتفكك السلطة المركزية

قد تستمر الاشتباكات بين الفصائل المختلفة، لا سيما بين "جبهة تحرير تيجراي" والفصائل المنشقة عنها، بالإضافة إلى توسع المواجهات مع متمردى "فانو" فى أمهرة. فى حال عجز الحكومة الفيدرالية عن احتواء هذه الأزمات، فقد تتراجع قبضتها على السلطة، مما قد يؤدى إلى حالة من الفوضى والتفكك التدريجى للدولة المركزية، على غرار ما حدث فى الصومال فى تسعينيات القرن الماضي. هذا السيناريو قد يفتح المجال أمام تدخلات إقليمية مباشرة، سواء من إريتريا أو حتى من جهات دولية قد تسعى لإعادة ترتيب المشهد وفق مصالحها.

سيناريو التصعيد العسكرى الإقليمي

تشير بعض المؤشرات إلى إمكانية تطور الصراع الداخلى إلى حرب إقليمية، خاصةً إذا تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. قد تقدم إريتريا دعمًا عسكريًا لفصائل معارضة للحكومة الإثيوبية، مما قد يدفع أديس أبابا إلى اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أسمرة، وهو ما قد يجر المنطقة إلى نزاع واسع النطاق. هذا السيناريو قد يشمل أيضًا تحركات مصرية أكثر نشاطًا فى ملف سد النهضة، سواء عبر دعم أطراف داخل إثيوبيا أو عبر تحركات دبلوماسية وأمنية على المستوى الإقليمي.

سيناريو التفاوض والتسوية السياسية

رغم التصعيد، هناك فرصة ضئيلة لنجاح جهود التهدئة، لا سيما إذا تدخلت أطراف دولية وإقليمية للضغط على الفصائل المتحاربة للجلوس إلى طاولة المفاوضات. قد يؤدى ذلك إلى إعادة ترتيب الأوضاع فى تيجراى عبر تسوية بين "جبهة تحرير تيجراي" والحكومة الفيدرالية، لكن يبقى السؤال حول مدى استعداد الفصائل المتشددة داخل الجبهة للتنازل. بالمقابل، فإن ملف "فانو" فى أمهرة يبدو أكثر تعقيدًا، نظرًا لتباين أهداف الجماعة وانعدام مركزية القيادة داخلها، مما يجعل احتوائها أكثر صعوبة.

سيناريو تدخل دولى لحفظ الاستقرار

فى حال تصاعد العنف وبلوغه مستويات تهدد الأمن الإقليمى والدولي، قد نشهد تدخلًا أمميًا أو إفريقيًا، سواء عبر فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة أو إرسال بعثات حفظ سلام. هذا السيناريو سيعتمد على مدى اهتمام القوى الكبرى بالملف الإثيوبي، خاصة فى ظل الأولويات الدولية الأخرى مثل الحرب فى أوكرانيا والأزمة فى الشرق الأوسط.

وبشكل عام، تبدو الأوضاع فى إثيوبيا متجهة نحو مزيد من التصعيد، مع وجود فرصة ضئيلة للحلول السلمية ما لم يتم فرض ضغوط حقيقية على الأطراف المتصارعة.

مرحلة مفصلية

تشهد إثيوبيا اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الحديث، حيث تتشابك الصراعات الداخلية بين الفصائل المسلحة مع التدخلات الإقليمية، مما يعقد المشهد السياسى والأمنى فى البلاد. إن الانقسامات داخل "جبهة تحرير تيجراي"، والتمرد المتصاعد فى أمهرة، والتوتر المستمر بين أديس أبابا وإريتريا، كلها عوامل تدفع البلاد نحو مزيد من عدم الاستقرار، مع احتمالات لانزلاق الصراع إلى مواجهات أوسع تتجاوز حدود إثيوبيا.

فى ظل هذه التطورات، يبقى المستقبل مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تتراوح بين استمرار الفوضى وتفكك السلطة المركزية، أو تصعيد عسكرى إقليمى قد يجر المنطقة إلى دوامة جديدة من النزاعات، أو إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، وإن كانت فرص نجاحها لا تزال ضئيلة فى ظل التوترات الحالية. على المجتمع الدولى والقوى الإقليمية أن تتعامل بحذر مع هذا الملف، نظرًا لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على استقرار القرن الإفريقي، والأمن الإقليمى بشكل عام.

ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع إثيوبيا تجاوز هذه الأزمة عبر حلول سياسية مستدامة، أم أن البلاد ستنزلق نحو صراع طويل الأمد قد يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسى فى المنطقة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستتحدد فى الأشهر القادمة، بناءً على طبيعة التحركات السياسية والعسكرية للأطراف الفاعلة.