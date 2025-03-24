ضمن زيارته لمحافظة أسيوط.. وزير الشباب يعلن طرح "6" ملاعب مفتوحة ومركز تنمية رياضية

اعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لمحافظة أسيوط والتي قام بها اليوم، وفي حضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، وذلك لحضور الإفطار الجماعي الذي اقامه محافظ أسيوط ضمن احتفالات المحافظة السنوية بشهر رمضان المعظم .

واعلن وزير الشباب خلال الزيارة علي اجراء العديد من المزايدات داخل مراكز الشباب بمحافظة أسيوط عن طريق الطرح الاستثماري ومنها:

مزايدة علنية عامة لمركز التنمية الرياضية بنظام حق الانتفاع

و مزايدة علنيه لملعب مفتوح اسيوط الجديده (بيت العائله) بنظام حق الانتفاع

ومزايدة علنيه لملعب مفتوح اسيوط الجديده (خدمات المدينه) بنظام حق الانتفاع

ومزايدة علنيه لملعب مفتوح ابو تيج قريه الزرابي نظام حق الانتفاع

ومزايدة علنيه لملعب مفتوح عرب الشريفه بمنفلوط حق انتفاع

ومزايدة علانيه ملعب مفتوح بساحل سليم (عرب المطمر )بنظام حق الانتفاع

ومزايدة علنيه ملعب مفتوح بالقوصيه منشاه خشبه بنظام حق الانتفاع

وأوضح وزير الشباب ان تلك المزايدات تم طرحها ضمن مشروعات الطرح الاستثمارى الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة لأستغلال جميع المساحات غير المستغله بمراكز الشباب والأندية عن طريق طرحها للإستثمار بنظام حق الانتفاع وإنشاء ،وتوفير خدمات جديدة وتنمية موارد ذاتيه للمراكز دون اي تكلفه على عاتق الدولة.

واكد وزير الرياضة علي تقديم الوزارة للعديد من الحوافز للقطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة في تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، مع التركيز على المنشآت التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي انه قد بلغت التكلفة التقديرية لمشروعات الطرح الاستثماري خلال الفترة من 2018 حتى 2024 حوالي 14.5 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 880 مشروعًا في 393 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالي عائد استثماري 3.8 مليار جنيه، وإجمالي قيمة إنشائية 2.1 مليار جنيه، وقيمة حق انتفاع بإجمالي 1.7 مليار جنيه، وإجمالي 770 مزايدة، في 159 ملعبا و140 حمام سباحة و85 قاعات مناسبات و251 محلات تجارية و24 صالة رياضية و107 كافتيريات و114 مشروعا آخر تنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونوادي اجتماعية، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص، دون تحمل وزارة الشباب والرياضة أو مراكز الشباب أي تكلفة مالية، حيث تؤول منها 75% لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25% لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار.

واختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حديثه، بأننا وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحو بناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد وهو الدرب الذي نسير عليه قدما من اجل تحقيق تلك الرؤي.