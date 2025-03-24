الشوط الأول.. الطلائع يتقدم على الأهلي بهدفين في كأس عاصمة مصر

تقدم طلائع الجيش على الأهلي، بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول.

خط الوسط: آدم سمير المهدي - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب.

حصل الطلائع على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى سجل منها جودوين شيكا الهدف الأول، وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين عزز إسلام محارب التقدم لفريقه بهدف ثان.