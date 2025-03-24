الاتحاد الأوروبي: يجب استئناف المفاوضات لتجنب التصعيد في غزة

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، ضرورة استئناف المفاوضات لتجنب التصعيد في قطاع غزة.

وأعربت كالاس عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة العنف بعد انهيار وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى خسائر مروعة في الأرواح، وذلك بحسب ما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين.

وأكدت الدبلوماسية الأوروبية أن استئناف المفاوضات هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ لإنهاء معاناة جميع الأطراف، موضحة أن استمرار العنف يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

ودعت كالاس إلى إعادة تفعيل وقف إطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، ورحبت بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي ناقشتها في القاهرة مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي.