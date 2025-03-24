كأس عاصمة مصر.. الطلائع يفاجئ الأهلي بهدف مبكر

سجل اللاعب النيجيري جودين شيكا هدف التقدم لفريق طلائع الجيش في مرمى الأهلي، باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب جهاز الرياضة في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

جاء هدف جودوين شيكا من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من بدايه اللقاء.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة طلائع الجيش ضمن مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام بينهما على استاد الكلية الحربية وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً.

جاء تشكيل الأهلي في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول.

خط الوسط: آدم سمير المهدي - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب.

الهجوم: سمير محمد.