ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة على السيارات والألومنيوم والأدوية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه سيعلن قريبا عن فرض رسوم جمركية على السيارات والألومنيوم والأدوية.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى جميع هذه المنتجات في حال وجود مشاكل، بما في ذلك الحروب، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".

وقال ترامب أثناء رئاسته اجتماعا لحكومته: "لقد تعرضنا للخداع من قبل كل دولة".

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إنه في الثاني من أبريل، وهو التاريخ الذي حدده ترامب لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ستطلق الولايات المتحدة ما أسماه "دائرة الإيرادات الخارجية".

وتحصل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية الضرائب من الأمريكيين.