الأمم المتحدة تعلن تقليص وجودها في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقلص وجودها في غزة بعد مقتل خمسة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان أوردته قناة "الحرة" اليوم الإثنين أن الأمين العام اتخذ قرارًا صعبًا بتقليص وجود المنظمة في غزة، حتى في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتزايد القلق إزاء حماية المدنيين.

وأكدت الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات للمدنيين.

وأعلن فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا الخميس الماضي إن 5 من موظفي الوكالة قُتلوا في قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية.

وعبّر لازاريني عن خشيته من أن الأسوأ لم يأت بعد مع استمرار القصف الإسرائيلي برا وبحرا، بالإضافة إلى التوغل البري.