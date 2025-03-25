مجلس جامعة سوهاج يوافق على قبول 2،145 طالبًا وطالبة من الوافدين للعام 2025-2026

عقد مجلس جامعة سوهاج جلسته رقم ٢١٨ لشهر مارس ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل المجلس جلسته بإرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ شعبها وقائدها ووطننا الغالي مصر.

وأوضح النعماني ان المجلس وافق علي عدد من القرارات ومنها قبول ١٢ طالب وطالبة من طلاب مدارس الصم والبكم وضعاف السمع وطلاب الدمج التعليمي بكلية التربية النوعية بالجامعة، والموافقة علي قبول ٢١٤٥ طالب وطالبة من الطلاب الوافدين بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، كما وافق المجلس علي قبول ٣٧٨٧٣ طالب وطالبة من الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة والمعادلة وما يعادلها للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وأضاف النعماني انه تم الموافقة علي انعقاد المؤتمر البيئي الدولي الثالث تحت عنوان" التحول الأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية"، يوم الاثنين الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢٥، وإدراج مقرر " المخاطر البيولوجية وادارتها" بكلية العلوم، ضمن متطلبات الجامعة الاختيارية، حيث يمثل هذا المقرر مرجع علمي يركز علي شرّح الظواهر البيولوجية الطبيعية التي تشكل مخاطر علي الإنسان والبيئة.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على تعيين 4 أعضاء هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، و6 أعضاء هيئة تدريس في وظيفة أستاذ مساعد بكليات الطب، الآداب، والألسن.

كما تمت الموافقة على تعيين 10 أعضاء هيئة تدريس في وظيفة مدرس بكليات الآداب، العلوم، علوم الرياضة، والطب.

بالإضافة إلى ذلك، تم منح درجة الدكتوراه لـ 12 عضو هيئة تدريس بكليات التربية، الآداب، الطب، والألسن، ومنح درجة الماجستير لـ 39 عضو هيئة تدريس بكليات التربية، الطب البيطري، الطب، والآداب.

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