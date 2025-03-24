لماذا يعتقد الكثيرون أن ليلة 27 رمضان هي ليلة القدر؟

ليلة القدر هي أعظم ليلة في العام، حيث أنزل الله فيها القرآن الكريم، وقد ذكرها الله في سورة القدر بقوله: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، ورغم أن توقيتها لم يُحدد بشكل قاطع، إلا أن كثيرًا من المسلمين يرجحون أنها تقع في ليلة السابع والعشرين من رمضان، بناءً على عدة أدلة من السنة النبوية وأقوال الصحابة والعلماء، وسواء كانت ليلة القدر في 27 رمضان أو غيرها من الليالي، فإن الأهم هو الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان، والحرص على الصلاة والدعاء والاستغفار، عسى أن يصيب المسلم هذه الليلة المباركة التي تغفر فيها الذنوب وتُكتب فيها الأقدار

الأدلة على ترجيح ليلة 27 رمضان أنها ليلة القدر

حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه

كان الصحابي أُبَيّ بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله، وقد صرّح بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين، واستدل بذلك من خلال علامات وإشارات وردت في الأحاديث النبوية، فقد روى مسلم عنه أنه قال: "والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله ﷺ بقيامها، وهي ليلة سبع وعشرين".

علامات وشواهد ليلة القدر

كما وردت عدة أحاديث تصف علامات ليلة القدر، مثل سكون الرياح، واعتدال الطقس، ونزول الملائكة بكثرة، وطلوع الشمس في صباحها بلا شعاع، وقد لاحظ بعض الصحابة تحقق هذه العلامات في ليلة 27، مما جعلهم يعتقدون أنها الليلة المرجحة.

إشارات رقمية من القرآن

بعض العلماء أشاروا إلى أن ترتيب سورة القدر وعدد كلماتها يحمل دلالة على ليلة 27، فمثلاً، كلمة "هي" في الآية "سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، هي الكلمة رقم 27 من السورة، مما جعل بعض المفسرين يستدلون بها على أن ليلة القدر قد تكون ليلة السابع والعشرين.

اجتهاد الصحابة والتابعين

كثير من الصحابة والتابعين كانوا يخصّون ليلة 27 بعبادات مكثفة، مثل القيام والدعاء والذكر، وذلك بناءً على اجتهاداتهم وملاحظاتهم المتكررة على مدار السنين.

ولكن على الرغم من ترجيح ليلة 27، فإن النبي ﷺ أوصى بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في الليالي الوترية، مثل ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وقد يكون السبب في عدم تحديدها بدقة هو أن يجتهد المسلمون في العبادة طوال العشر الأواخر، وليس في ليلة واحدة فقط.