إنبي بتشكيل هجومي أمام فاركو في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لنادي إنبي عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر 2025.

وجاء التشكيل الأساسي للفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - مصطفى دويدار - خالد أحمد

خط الوسط: أحمد العجوز - علي محمود - علي إيهاب

خط الهجوم: رفيق كيو - محمد شريف - أحمد أوفا

البدلاء:

بودي سمير - حسام إيبوجا - أحمد زكي - محمد سمير - صلاح زيد - أحمد جمال - محمد جدو - محمد عماد - محمود عصام.

المباراة تأتي ضمن منافسات المجموعة في البطولة، حيث يسعى إنبي لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو الأدوار الإقصائية.