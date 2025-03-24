الأهلي يكشف في بيان رسمي سبب تقديمه تظلمًا إلى لجنة الاستئناف

تقدم النادي الأهلي ظهر اليوم بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، للحفاظ على حقوقه المشروعة في مباراة القمة التي كان مقررًا لها ١١ مارس الجاري.

وطلب إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص ذات المباراة وما ترتب عليه من آثار.

جاءت هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الأهلي أمام كافة مسارات الهياكل التنظيمية للحركة الأولمبية، وتعزيزًا للخطوة الأولى للنادي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاءت قرارات رابطة الأندية في ما يخص مباراة الأهلي والزمالك، على النحو الآتي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.