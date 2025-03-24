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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هدير عبدالرازق عن برنامج "قطايف": سامح حسين عمل حاجة حلوة

الإعلامية هدير عبدالرازق
الإعلامية هدير عبدالرازق
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وجهت الإعلامية هدير عبدالرازق، مقدمة برنامج "عادي" على فضائية "النهار"، رسالة لصناع المحتوى بضرورة عدم إعداد فواصل إعلانية كبيرة في المسلسلات أو البرامج، لأن هذا يُشتت المشاهد بصورة كبيرة.

وأضافت "عبدالرازق"، أن الفواصل الإعلانية أدت لتوجه المشاهد إلى المنصات لمشاهدة البرامج والمسلسلات على المنصات الرقمية، وهذا يُساهم في عدم جذب المواطن إلى المحتوى الذي يُقدم على شاشة التلفاز.

وأشادت بالفنان سامح حسين بسبب برنامجه "قطايف"، معقبة: "أي حاجة حلوة مفيش حد بيختلف عليها، سامح حسين استطاع أن يجذب المشاهد إلى برنامجه الذي يحتوي على قيم ودعم للنفسية بصورة كبيرة، والمشاهدات تجاوزت المليار مشاهدة".

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