شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة جنوبي قطاع غزة

الإثنين 24/مارس/2025 - 09:03 م

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة النجار في منطقة "قيزان النجار"، ما أسفر عن استشهاد أربعة وإصابة آخرين، بينهم أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي في المدينة.

كما استشهد فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط مدينة خان يونس، وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال خياما تؤوي نازحين في منطقة "بطن السمين" غرب المدينة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50،082، والإصابات إلى 113،408 منذ السابع من أكتوبر 2023.