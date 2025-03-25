حزب الجبهة الوطنية يعلن تعيينات جديدة في 6 محافظات بينها شمال وجنوب سيناء

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، عن تعيين أمناء، وأمناء تنظيم، وأمناء مساعدين في 6 محافظات، من بينها محافظة شمال سيناء، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم وموافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب.

وأعلن الحزب اختيار المهندس محمد الحبيب سلامة أمينًا للحزب بمحافظة شمال سيناء، وموسى عكيرش أمينًا للتنظيم، بالإضافة إلى اختيار المهندس حسام شاهين والمهندس سليمان الزملوط أمينين مساعدين.

وفي جنوب سيناء، تم اختيار غريب جميح أمينًا للمحافظة، ومحمد عبد العزيز سرور أمينًا للتنظيم، وسالم زيدان أمينًا مساعدًا، وذلك إلى جانب اختيار أمناء باقي المحافظات، وهي الإسكندرية، والدقهلية، والأقصر، وقنا، فضلًا عن شمال وجنوب سيناء.

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بتعيينات المحافظات الست، والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب، والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد المهندس حبيب الديب، أمين حزب الجبهة الوطنية بشمال سيناء، أنه يقدم كل الشكر والتقدير لقيادات حزب الجبهة الوطنية على الثقة الغالية، سائلًا الله أن يكون عند حسن الظن.

وأسأل الله العون والتوفيق لصالح بلدنا الغالي، مصر، وأهلنا في محافظة شمال سيناء. كما أرجو من الله العلي القدير أن يعيننا ويساعدنا على تحقيق آمال وطموحات أبناء بلدنا الطيب، وأن نكون عونًا للقيادة السياسية في تحقيق كل ما يتمناه المواطن على أرض المحافظة، وعلى أرض مصر كلها. يا رب العالمين.