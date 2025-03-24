بيت الزكاة والصدقات يمنح 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم بمناسبة عيد الفطر

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، تقرر صرف مبلغ 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر أبريل، وذلك في إطار دعم الأسر المستحقة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ.

وأعلن بيت الزكاة والصدقات، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أنه سيتم تقديم موعد صرف الدعم النقدي الشهري ليبدأ غدًا الثلاثاء 25 مارس، من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، متضمنًا منحة العيد، بهدف مساعدة الأسر المستحقة في تلبية احتياجات عيد الفطر وإدخال الفرحة عليهم.

وأشار البيان إلى أن الدعم النقدي يأتي ضمن برنامج "سند"، أحد أبرز البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات، والذي يعمل وفق الضوابط الشرعية لصرف أموال الزكاة والصدقات، دعمًا للفقراء والمحتاجين الذين يواجهون تحديات الحياة المعيشية، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى:

*"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 60).

ويؤكد بيت الزكاة والصدقات على استمراره في تقديم الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار رسالته المجتمعية لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف عن كاهل المستحقين.