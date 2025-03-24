حمادة هلال في مواجهة بنات إبليس والملك الأحمر في "المداح 5"

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل "المداح" الجزء الخامس، تطوراً جديدا في الأحداث والصراع الذي يخوضه صابر المداح (حمادة هلال) مع بنات إبليس والملك الأحمر.

بدأت أحداث الحلقة بذهاب مريم عاكف (مي كساب) إلى الشيخ صابر المداح، حتى تستنجد به بسبب ما قرأته في الكتاب الذي أعطته لها ست الحسن، الكتاب يحتوي على نبوءة بوفاة ابنها مصطفى، حاول المداح تهدئتها بأن الأعمار بيد الله ولا أحد يعلم الغيب إلا الله.

لكن مريم أصرت أن كل شيء مكتوب بالكتاب حقيقي لأنها قرأت كتباً تنبأت بالأحداث المستقبلية التي كانت تأخذها من ست الحسن، كانت تلك الأحداث تحدث بالفعل، والتي كان أبرزها رجوع صابر المداح من الموت.

طلب صابر بعد ذلك الذهاب معها إلى منزلها حتى يرى ذلك الكتاب، لكن المفاجأة كانت أن الكتاب كان فارغاً لم يكن مكتوب به أي شيء. تندهش مريم من المنظر التي رأته وأقسمت للمداح أن الكتاب كان به بعض التنبؤات ومنها موت ابنها. طلب منها صابر أن يذهب للمكان التي تقابل فيه ست الحسن لتأخذ تلك الكتب منها.

ذهب المداح بالفعل إلى ذلك المكان ووجد ست الحسن بانتظاره، دارت بينهما مواجهة قوية للمرة الثالثة وتحدها المداح بأنه هو المنتصر في النهاية رغم الاستفزاز الشديد له من ست الحسن.

وفي نهاية الحلقة، ذهب الحج خضر إلى منزل المداح ليخبره رسالة هامة وهي أن الصولجان الذي يبحث عنه هو السر في التخلص من بنات إبليس وانتهاء شرهم للأبد.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.