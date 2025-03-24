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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأزهر يمنح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة لمدة أسبوع احتفالًا بعيد الفطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، قرر فضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، منح طلاب المعاهد الأزهرية في مختلف أنحاء الجمهورية اجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفقًا للقرار تبدأ الإجازة من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الجمعة 4 إبريل 2025، على أن تستأنف الدراسة في جميع المعاهد الأزهرية اعتبارًا من يوم السبت 5 إبريل 2025.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من الأزهر الشريف على إتاحة الفرصة للطلاب لقضاء العيد مع أسرهم، متمنين لهم ولذويهم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات.

المعاهد الأزهرية بمناسبة عيد الفطر فضيلة الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب