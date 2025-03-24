الأزهر يمنح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة لمدة أسبوع احتفالًا بعيد الفطر

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، قرر فضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، منح طلاب المعاهد الأزهرية في مختلف أنحاء الجمهورية اجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفقًا للقرار تبدأ الإجازة من يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الجمعة 4 إبريل 2025، على أن تستأنف الدراسة في جميع المعاهد الأزهرية اعتبارًا من يوم السبت 5 إبريل 2025.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من الأزهر الشريف على إتاحة الفرصة للطلاب لقضاء العيد مع أسرهم، متمنين لهم ولذويهم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات.