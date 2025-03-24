قصور ثقافة الفيوم تحتفل بالعيد القومي للمحافظة.. صور

يواصل فرع ثقافة الفيوم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الكريم.

وشهد نادي النصر الرياضي بطامية احتفالية رمضانية مميزة، أقيمت بإشراف محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تزامنا مع العيد القومي لمحافظة الفيوم، بتنظيم مشترك بين مكتبة الطفل والشباب بطامية وبيت الثقافة، وبحضور ياسمين ضياء، المشرف على فرع ثقافة الفيوم، ومحمود فريد حمزاوي، مدير نادي النصر، والنائب محسن أبو سمنة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومديري الإدارات الشبابية والتعليمية والأزهرية بطامية.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم ألقى محمود فريد حمزاوي كلمة رحب فيها بالحضور، مثمنًا جهود ثقافة الفيوم في تقديم الفعاليات الثقافية والفنية الهادفة، مؤكدا أهمية هذه الأنشطة في إثراء الوعي المجتمعي، وخاصة في مركز طامية.

من جهتها، وجهت ياسمين ضياء الشكر للمشاركين والمنظمين، مشيرة إلى أن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف المحافظات، تسعى إلى المزج بين الثقافة والتراث، والفنون وروحانيات الشهر الفضيل، مما يضفي على الفعاليات طابعا مميزا يتزامن مع احتفالات الأعياد القومية والانتصارات الوطنية.

كما ألقى الإذاعي الدكتور ربيع السيسي كلمة تناول فيها العيد القومي لمحافظة الفيوم، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، مستعرضا أبرز المحطات التاريخية في نضال أهل الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي خلال ثورة 1919.

الفعاليات تنفذ إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم، واختتمت الفعاليات بعرض قدمته فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم، بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، حيث أبدعت الفرقة في أداء مجموعة من الأغنيات الرمضانية والابتهالات الدينية، وسط تفاعل كبير من الحضور، شملت: "رمضان جانا"، "ماشي في نور الله"، "قمر سيدنا النبي"، "المسك فاح"، "يا ور النبي"، "مولاي"، "مدد يا نبي".