مستشار سابق لبوتين: موسكو تنظر للنظام الأوكراني الحالي على أنه "إجرامي"

قال الدكتور سيرجي ماركوف مستشار سابق للرئيس الروسي، إنّ وقف إطلاق النار في البحر الأسود ليس مهما للغاية، لأنه ليس مكانا لمعارك مكثفة، فهناك يوجد الأسطول الروسي فقط، ولا توجد أي عناصر أوكرانية هناك.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أوكرانيا تستخدم قوارب وطائرات مسيرة كانت تستهدف الجنود الروس، وهو ما أدى إلى حدوث بعض الهجمات في هذه المنطقة.

وتابع: "أعتقد، أنّنا لدينا فريق تقني تفاوضي وسياسي يتناقش بشأن ظروف تطبيق هذه المباحثات ووقف إطلاق النار بشكل مؤقت أو في أماكن بعينها، ووقف الضربات التي تحدث ضد البنية التحتية الهامة، وأوكرانيا ترغب في تحقيق أكبر المكاسب فيما يخص منشآت الطاقة، أما روسيا، فإنها تنظر إلى النظام الأوكراني الحالي على أنه نظام إجرامي لا يحترم أي اتفاقيات، وسوف ينتهك أي اتفاق يحدث".



