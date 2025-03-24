حكيم باشا الحلقة 24.. سفر مصطفى شعبان وقتل الجارحي والد هاجر الشرنوبي

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، على لقاء "ياسين- ميدو عادل" مع حبيبته "شهد- إنجي سلامة"، عقب عودته إلى القاهرة، وطلبت منه أن يذهب لطلب يدها من والدها بعد ما عرف من هو والده.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الرابعة والعشرون، تحذير "لوما- يارا قاسم" لـ "غزل- دينا فؤاد" بأن تأخذ ابنها وتذهب حتى لا تبكي عليه، ولكن "غزل- دينا فؤاد" قالت لها أنها سوف تحرق القصر بمن فيه إذا إقترب أحد من طفلها، ثم جاءت "صفا- هاجر الشرنوبي" واخذتها وذهبت.

وكما جاء أيضًا ضمن الأحداث حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع ولاد عمه، والذين طالبوه بتقسيم الأموال حتى يظلون أحباب، ولكنه رفض وقال لهم أن تقسيم المال سوف يجعلهم يتفرقون وأنه لن يقسم المال وتركهم وقال لهم أنه سيذهب إلى مصر.

ثم طلبت "برنسه- سهر الصايغ" من "سليم- منذر رياحنة" بأن يستعجل في قتل "جارحي- حمدي هيكل"، حتى يستطيعون أخذ الأموال التي تتواجد في الجبل.

وانتهت الحلقة على قتل "جارحي- حمدي هيكل"، خلال ذهابه إلى الجبل بعد أن كان مع ابنته "صفا- هاجر الشرنوبي" في القصر، وتم قتلة على يد "بخيت- سيد التيتي" وانتهت الحلقة على ذلك.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي، إنجي سلامة وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.