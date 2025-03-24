وزير الاتصالات يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في التحول الرقمي

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، والتعهيد، والبحث والتطوير.

وأكد الوزير أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد توسعًا كبيرًا، خاصة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة في مجال التحول الرقمي، حيث تتمتع مصر بقاعدة كبيرة من الكفاءات القادرة على تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الأوروبية. كما أشار إلى أهمية التعاون في التشريعات والقوانين، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير شراكات استراتيجية لدعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق أعمالهم.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة أطلقت 23 مركزًا للإبداع الرقمي في مختلف المحافظات بهدف دعم رواد الأعمال والمبتكرين، مع التركيز على إنشاء حاضنات متخصصة في مجالات التصميم الإلكتروني، التكنولوجيات المساعدة، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وأشادت السفيرة أنجلينا إيخهورست بالإمكانات التنافسية التي تتمتع بها مصر، خاصة من حيث الكوادر البشرية المؤهلة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، معربة عن ترحيبها بتوسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني. كما تم الاتفاق على دعم المهنيين المستقلين من خلال فتح المجال أمام الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل الحر في الأسواق الأوروبية.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوة للسفيرة لزيارة مراكز إبداع مصر الرقمية في القاهرة والجيزة، للاطلاع على جهود الوزارة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

