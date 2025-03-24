مدارس سنودس النيل الإنجيلي تنظم إفطارها الرمضاني بحضور عدد من الشخصيات العامة

نظّمت إحدي مدارس سنودس النيل الإنجيلي بالقطامية إفطارها الرمضاني السنوي، في أجواء من الود والتآخي، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات التعليمية والأمنية.

حضر الحفل المستشار محمد عمر، مستشار محافظ القاهرة، والعميد أحمد فاروق، ممثلًا عن الأمن الوطني، والدكتورة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، والشيخ عماد إسكندر، المراقب المالي لمجلس المؤسسات التعليمية.

كما حضر أيمن يونس، مدير التعليم بإدارة المقطم التعليمية، والدكتورة ميرفت مصطفى، وكيل إدارة المقطم التعليمية، ومحمود السيد، مدير أمن إدارة المقطم التعليمية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين .

وكان في استقبال الضيوف نيفين سابا، مديرة المدرسة، التي أعربت عن سعادتها بهذا اللقاء السنوي الذي يجمع بين قيادات التعليم ورجال الإعلام والصحافة في أجواء رمضانية مميزة، مؤكدةً على دور المدرسة في ترسيخ قيم المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المدرسة على تعزيز أواصر التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع، وترسيخ قيم التآخي والتعاون.

كما يهدف الإفطار الرمضاني إلى فتح قنوات للحوار البناء مع القيادات التعليمية والأمنية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متميزة لطلاب المدرسة.

وتخلل الإفطار تبادل الأحاديث الودية حول قضايا التعليم والتطورات التربوية، في إطار سعي المدرسة الدائم لتعزيز الروابط المجتمعية وتعميق الشراكة مع مختلف المؤسسات، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية ويحقق مزيدًا من التطوير والتميز.

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