نيكول سابا تمنع خالد سليم من مساعدة ياسمين عبد العزيز في “وتقابل حبيب”

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد كبير من النجوم، تجمع الجميع على ياسمين عبد العزيز بعد اتهامها بالسرقة.

شهدت الحلقة 24 من "وتقابل حبيب" وقوف نيكول سابا “رقية” في وجه خالد سليم"يوسف" ومنعه من مساعدة، ياسمين عبد العزيز “ليل”، في موقفها السيء بعد اتهامها بالسرقة وبعد أن كان في طريقه للذهاب إلى قسم الشرطة لمتابعة ما حدث لأم بناته اقتنع بموقف رقية وأنه لا يجب أن يفعل شيء وعلى أهلها مساعدتها.

تتصل رقية بخالد، أحمد عبد الله، وتؤكد عليه أن يؤكد على أحلام الصفدي" التي اتهمت ليل بالسرقة بأن لا تتصل بأحد يحاول التأثير عليها والتراجع عن أقوالها بشأن اتهامها لليل بالسرقة، تحاول كاريمان، إنجي كيوان، معرفة هل تورطت رقية في ذلك فتجيب رقية بأن ليل يجب أن تبعد عن طريقها وطريق أختها تماما في الوقت الذي يتنصت يوسف عليها ليعرف الحقيقة.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا وإنجي كيوان ومنة عرفة وبسنت شوقي وحمدي هيكل وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج "سينرجي".