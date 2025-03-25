محافظ الإسكندرية يشهد ختام مسابقة أوائل الطلبة بمشاركة 1،085 مدرسة و7،600 طالب وطالبة

في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بعناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، وتفعيل المسابقات، شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة أوائل الطلبة "من كل بيت في مصر" في مرحلتها الأولى بمشاركة 1085 مدرسة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، و7600 طالب وطالبة، استعدادًا لتمثيل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في أبريل القادم، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وفي مستهل كلمته هنأ محافظ الإسكندرية جميع الحضور بقدوم عيد الفطر المبارك، وأعرب عن فخره واعتزازه بأبنائه المتفوقين، مثمنًا جهود جميع القائمين على المسابقة تجهيزًا وإعدادًا، وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير العملية التعليمية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نهضة شاملة وخلق جيل واعي وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، قائلًا " كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقلقوا على مصر.. مصر ستظل شامخة بأولادها".

وكرم محافظ الإسكندرية الطلاب المتفوقين، إلى جانب عدد من الموجهين العموم والإدارات النوعية والإشراف، واختتم كلمته بتهنئة الطلاب، مقدمًا الشكر والتحية لأولياء الأمور على المجهودات العظيمة التي بذلت من أجل وصول أبنائهم لهذه المكانة.

ومن جانبه، قال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، إنّ مسابقة أوائل الطلبة تهدف إلى إثراء العملية التعليمية، وتوعية الطلاب بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تنمية روح المنافسة، وبناء وتطوير مهارات الطلاب في العرض والتقديم والبحث العلمي، وإبراز إمكاناتهم ومواهبهم.

شهد الحفل حضور لفيف من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.