"Snow White" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي

تصدر فيلم ديزني الجديد “Snow White” من بطولة راشيل زيجلر، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 87.3 مليون دولار، جمع منها 43 مليونا في صالات السينما الأمريكية و44.3 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 209 مليون دولار تقريبا.

يتضمن فيلم "Snow White" للمخرج مارك ويب، إعادة تصور للفيلم المتحرك الأصلي لعام 1937. يركز الفيلم الأصلي على سنو وايت الصغيرة، التي تهرب من القلعة بعد أن أصبحت زوجة أبيها، الملكة الشريرة، غيورة من جمالها لدرجة أنها أمرت الصياد بقتلها. يفشل الصياد في القيام بذلك، وتهرب سنو وايت إلى كوخ حيث تجد سبعة أقزام.

بعد اكتشاف أن سنو وايت لا تزال على قيد الحياة، تزورها الملكة الشريرة في الكوخ وتعطيها تفاحة مسمومة. بعد تسميمها، تستيقظ سنو وايت لاحقًا بقبلة حب الأمير الحقيقي.

في النسخة الجديدة، تلعب أنسو كابيا دور الصياد، ويلعب أندرو بيرناب الدور الجديد لجوناثان. على الرغم من أن الأغاني من الفيلم الأصلي سوف تظهر، إلا أن الثنائي المؤلف للأغاني بينج باسيك وجاستن بول قد صاغوا أيضًا أغانٍ جديدة خصيصًا لإعادة التشغيل.