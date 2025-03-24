اتحاد الكاراتيه يؤكد تنفيذ كافة الإجراءات وفقا للكود الطبي المعتمد

شدد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي على التزامه التام بالضوابط الصحية والرياضية والإدارية وحرصه على تنفيذ كافة الإجراءات وفقا للكود الطبي والصحي المعتمد.

أصدر مجلس الادارة بيانا أعلن خلاله مشاطرته أحزان والد وأسرة لاعب الكاراتيه الراحل يوسف أحمد متقدما لهم بخالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الأليم.

أكد الاتحاد أنه حرص منذ اللحظة الأولى على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة حيث كانت جميع الأجهزة الطبية متوفرة في موقع الحدث، بالإضافة إلى وجود سيارة اسعاف مجهزة، كما تم تقديم الرعاية والإشراف الطبي الكامل بالمستشفى، وبذل جميع المتخصصين والأطقم الطبية أقصى جهدهم لتقديم الدعم اللازمة.

شدد الاتحاد على التزامه التام بالضوابط الصحية والرياضية والإدارية وحرصه على تنفيذ كافة الإجراءات وفقا للكود الطبي والصحي المعتمد، وبما يتماشى مع اللوائح الصادرة من وزارة الشباب والرياضة، لضمان سلامة جميع اللاعبين والمشاركين في مختلف الفعاليات الرياضية.