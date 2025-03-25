جامعة جنوب الوادي تنظم حفل إفطار رمضاني بحضور محافظ قنا وقيادات الجامعة

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته جامعة جنوب الوادي في المطعم المركزي الجديد بالجامعة، احتفاءً بشهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس، وعمداء ووكلاء الكليات، يتقدمهم الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب حضور شخصيات بارزة من الجامعة، من بينهم الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر السابق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة سهير حمدي، نائب رئيس الجامعة الأسبق.

وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا عن سعادته بالأجواء الرمضانية المميزة التي شهدها داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعكس قيم الألفة والمحبة بين الحضور، وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تضطلع به جامعة جنوب الوادي كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة قنا، مثمنًا إسهاماتها الكبيرة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التواصل مع مختلف الفئات.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد عكاوي الشكر والتقدير لمحافظ قنا على دعمه المستمر لأنشطة الجامعة، معربًا عن اعتزازه بحضور القيادات التنفيذية حفل الإفطار السنوي، مؤكدا أن هذا اللقاء الرمضاني يهدف إلى ترسيخ قيم التآخي والمحبة وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد أسرة الجامعة، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين.

اختُتم الحفل في أجواء رمضانية دافئة تعكس روح الشهر الفضيل، حيث اجتمع الحضور على مائدة واحدة تعبيرًا عن قيم الوحدة والتواصل بين أفراد المجتمع الجامعي والمحلي، مما يعزز روح التآزر والتكافل في إطار من المحبة والسلام.