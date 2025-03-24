إياد نصار يحاول أن يعيد علاقته بريهام عبدالغفور

في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "ظلم المصطبة" مازال حسن عبدالودود "إياد نصار" هاربا ومعه هند "ريهام عبدالغفور" وابنتها منة، حيث يهربان عن طريق النيل إلي أحد المدن ويظهر من خلال هذه الرحلة مدي إقتراب منة من حسن بعد أن كانت تكن له كرها وخوفا لأنه كان السبب في إبتعادها عن بيتها واخواتها كما تظن، ومن خلال الأحداث يظهر مدي إقتراب كل من حسن وهند إلي بعضهما ولكن بحذر، وحضورهما لأحد الموالد وانبهار منة بالأجواء مما جعلها تطلب من حسن أن يرفعها على أكتافه ليشعر وكإنها ابنته التي لم ينجبها من هند بالرغم من قصة حبهما، حتي عندما تاهت في المولد وبحثهما عنها، حتي وصل إليها حسن لتجري إليه وهو ما أسعد هند .

ويحاول حسن أن يتحدث مع هند عن علاقتهما وما كان يريد أن يحدث منذ عودته وما كان يحلم به أثناء تواجدة في ليبيا لمدة 7 سنوات، وتطور علاقتهما إلي ما وصلا إليه، ولكن هند تقابل ذلك بتوتر وتنسحب بهدوء من النقاش الذي دار بينهما وهما لا يعلمان ما يدبره لهما حمادة كشري "فتحي عبدالوهاب"، خاصة بعد ظهور صبحي "محسن منصور" والذي يبحث عنه حسن ولكنه يظهر وله شراكة مع حمادة.

وتدور أحداث المسلسل في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات، مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وبسمة، وأحمد عزمى، ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي، وإنتاج شركة united studios.