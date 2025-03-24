رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: نتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي غير مسبوق

أكد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يتعرض شعب غزة للإبادة الجماعية بشكل يومي منذ أكثر من 16 شهرًا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور على فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح أبو سمرة أن العديد من الأسر والعائلات الفلسطينية تم شطبها بالكامل من السجل المدني ولم يعد لها أي وجود، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يشكل حرب إبادة وتطهير عرقي غير مسبوق.

وأشار أبو سمرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المخيمات في فلسطين تم تدميرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن مخيم جنين هو أحد المخيمات التي تعرضت لهذا التدمير الشامل.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة يُجبر على ترك منازلهم والنزوح إلى أماكن أخرى يحددها الكيان الصهيوني، ولكن عند وصولهم لتلك الأماكن يتم قصفهم بشكل جماعي.

وأكد أبو سمرة أن الوضع الحالي يثبت أن هناك استهدافًا ممنهجًا من الاحتلال لمحو الوجود الفلسطيني في العديد من المناطق.