موت مروان يفجر روح التمرد بداخل نور علي في البطل

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل البطل انفجار روح التمرد والثورة على كل شيء وكل إنسان بداخل مريم (نور علي) بعد فقدها لحبيبها مروان (خالد شباط) الذي يستشهد أثناء تأديته للخدمة العسكرية الإجبارية، فتثور على والدها وعلى كل الظروف التي تمر بها الضيعة لكونها السبب فيما وصلت إليه.

حرص والديها الدائم على سمعتهما وسط أهل ضيعتهم، والتطلع الدائم للمثالية، وحرصهما أيضاً على أن تظل مريم بجوارهما، بالإضافة إلى ما تمر به الضيعة من حرب وعدم استقرار، كلها ظروف تراها مريم هي السبب في استشهاد خطيبها وحبيب عمرها مروان، وفي حملها منه دون زواج، والذي لا تعرف كيف تتصرف حياله الآن وسط كل ما يحيط بها من محاذير اجتماعية.

لذا يقودها حزنها الشديد على مروان وغضبها من هذه الظروف إلى السعي بكل ما أوتيت من جرأة وراء هجرة هذا المكان المحبط والبحث عن وسيلة للسفر إلى بلد آخر، وهو ما كان يحلم به مروان ويلح في طلبه من مريم ومن أهلها، لكنهم كانوا دائمي المماطلة والتسويف، ما أدى إلى هذا المصير الغائم.

ما يقود مريم لاتخاذ قرار بالإجهاض، اتقاءً للعواقب التي من المتوقع أن تواجهها مع أهلها من جهة ومع أهل الضيعة من جهة أخرى. وذلك بالإضافة إلى رفضها إنجاب طفل في مثل هذه الظروف الصعبة.

مسلسل البطل من إخراج الليث حجو، وتأليف رامي كوسا، وبطولة محمود نصر، بسام كوسا، نور علي خالد شباط، نانسي خوري ووسام رضا.