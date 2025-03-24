وزير الرياضة والخارجية يزوران مدرسة ناصر العسكرية والمدرسة الميكانيكية بأسيوط

ضمن جولتهم التفقدية بمحافظة أسيوط حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وبحضور محافظ أسيوط لواء دكتور هشام ابو النصر علي زيارة مدرسة ناصر العسكرية بأسيوط

حيث قاموا بتفقد متحف المدرسة الذي يضم الصور التذكارية والسجلات والدروع والميداليات التي تحكي تاريخ المدرسة منذ نشأتها كما ضم المتحف بعض الطيور المحنطة والعملات النادرة والطوابع التي مر عليها أكثر من 100 عام .

واستمع الوزراء الي شرح كامل وتفصيلي عن تاريخ المدرسة والتي انشئت في ١٧ أكتوبر 1918 واهم الطلبة الذين تخرجوا منها علي مدار تاريخها .

وعلي هامش الزيارة التفقدية قام وزير الرياضة ووزير الخارجية ومحافظ أسيوط

بزيارة المدرسه الثانويه الميكانيكيه بنين في أسيوط والتقوا بتلاميذها وتعرفوا علي اهم الأعمال التي يتعلمها الطلبه والمهارات التي يكتسبوها بالمدرسة.

يأتي ذلك علي هامش الزيارة التي ينفذها وزير الرياضة ووزير الخارجية بدعوة من محافظ أسيوط لحضور وجبة الإفطار السنوية التي تنفذها المحافظة ضمن احتفالاتها بشهر رمضان الكريم والتي شهدت تواجد ومشاركة ٣٠٠٠ صائم من أبناء المحافظة .