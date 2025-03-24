ads
الإثنين 24 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة والخارجية يزوران مدرسة ناصر العسكرية والمدرسة الميكانيكية بأسيوط

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضمن جولتهم التفقدية بمحافظة أسيوط  حرص وزير الشباب والرياضة  الدكتور أشرف صبحي ووزير الخارجية والهجرة  بدر عبد العاطي وبحضور محافظ أسيوط لواء دكتور هشام ابو النصر علي زيارة  مدرسة ناصر  العسكرية بأسيوط 
حيث قاموا  بتفقد  متحف المدرسة الذي يضم الصور التذكارية والسجلات والدروع والميداليات التي تحكي تاريخ المدرسة منذ نشأتها كما ضم المتحف بعض الطيور المحنطة والعملات النادرة والطوابع التي مر عليها أكثر من 100 عام .

واستمع الوزراء الي شرح كامل وتفصيلي عن تاريخ المدرسة  والتي انشئت في ١٧  أكتوبر 1918 واهم الطلبة الذين تخرجوا منها علي مدار تاريخها .

وعلي  هامش الزيارة التفقدية قام وزير الرياضة  ووزير الخارجية ومحافظ أسيوط 
بزيارة المدرسه الثانويه الميكانيكيه بنين في أسيوط والتقوا بتلاميذها وتعرفوا علي اهم الأعمال التي يتعلمها الطلبه والمهارات التي يكتسبوها بالمدرسة.

يأتي ذلك علي هامش الزيارة التي ينفذها وزير الرياضة ووزير الخارجية بدعوة من محافظ أسيوط لحضور وجبة الإفطار السنوية التي تنفذها المحافظة ضمن احتفالاتها بشهر رمضان الكريم والتي شهدت تواجد ومشاركة  ٣٠٠٠ صائم من أبناء المحافظة .

وزير الرياضة مدرسة ناصر العسكرية الدكتور أشرف صبحى ووزير الخارجية والهجرة مدرسة ناصر العسكرية بأسيوط