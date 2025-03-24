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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمة القمة.. اتحاد الكرة يرد على الأولمبية.. اللجنة ليست مختصة في نظر شكوى الأهلي

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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أرسل اتحاد الكرة  برئاسة هاني ابو ريدة الرد علي شكوي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية بسبب أزمة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بعد انسحاب الاهلي بسبب عدم تعين حكام أجانب 

وقال اتحاد الكرة إن المسؤول الأول عن تعيين الحكام للمباريات هو اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ليست صاحبة اختصاص في نظر شكوى الأهلي .

جاء هذا بعد ان طلبت اللجنة الاولمبية رد اتحاد الكرة علي الشكوي المقدمة من النادي الاهلي.

ومن ناحية اخرى حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، على الاجتماع مع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب.

وطالب أبو ريدة الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من أجل المنافسة بقوة على لقب البطولة، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا.

وأكد أبو ريدة أن الجيل الحالي قادر على المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية، بينما تطرق الدرندلي في حديثه مع اللاعبين إلى أن الجيل الحالي يمتلك العديد من العناصر المميزة، وهو ما ظهر في بطولة شمال أفريقيا الأخيرة، التي توج بها المنتخب المصري في الأراضي المغربية.

ازمة لقاء القمة اتحاد الكرة الاولمبية الأهلى ارسل اتحاد الكرة هاني ابو ريدة الزمالك والأهلي