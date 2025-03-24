رامي عياش: مصر أنقذت مسيرتي الفنية.. كنت بغرق ووقفت جنبي

كشف الفنان اللبناني رامي عياش، عن مرحلة صعبة مر بها في مسيرته الفنية، حيث تعرض لهجوم وانتقادات من جميع الأطراف، مما أدى إلى توقفه عن العمل لمدة سنتين كاملة، موضحًا أنه لم يكن هناك أي شخص يتواصل معه خلال هذه الفترة العصيبة.

وقال رامى عياش، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن نقطة التحول في حياته جاءت من مصر، حيث تلقى اتصالًا من شخص عرض عليه العمل لمدة أربعة أشهر متواصلة، وهو ما ساعده على استعادة ثقته بنفسه وتحقيق أرباح كبيرة في تلك الفترة لكي يتمكن من غناء ألبوم غنائي كامل له، منوهًا بأنه في تلك الفترة كان مازال في سن مبكر في الـ18 من عمره.

وتابع: مصر شافتني بغرق وقالتلي أنا جمبك ووقفت جنبي، موضحًا أن هذه الفرصة كانت بمثابة الإنقاذ الحقيقي لمسيرته، حيث تمكن بعدها من التعاقد مع شركة روتانا، الأمر الذي فتح أمامه أبواب النجاح مجددًا، متابعًا: "الحرب والانتقاد هما ما يجعلك تعي قيمة نفسك".