القنصل العام بفرانكفورت ينظم حفل إفطار لأبناء الجالية المصرية

استضاف القنصل العام بفرانكفورت أمين حسان وحرمه حفل إفطار رمضان لعدد من أبناء الجالية المصرية، وشارك فيه بعض المشايخ من موفدى وزارة الأوقاف وراعى كنيسة مارمرقس بفرانكفورت.

أكد القنصل العام فى كلمته بهذه المناسبة على الاهتمام الذى توليه الدولة للمصريين بالخارج، وحرص البعثة على التواصل المستمر مع الجالية، واستعرض المبادرات التى قدمتها الدولة للمصريين بالخارج ومنها طرح وحدات سكنية وأراضى زراعية ومبادرة السيارات وتسوية الموقف التجنيدى، وأشار إلى حرص الدولة على توفير فرص استثمارية للمصريين فى الخارج فى مختلف القطاعات.

وأوضح جهود وزارة الخارجية فى رقمنة الخدمات القنصلية لتسريع وتيرة إصدار الوثائق الثبوتية حيث بدأ ذلك منذ بداية يناير الماضى بالنسبة لجوازات السفر وسيعقبها فى المرحلة التالية شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى، وحث على التسجيل للمشاركة فى الدورة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذى سيعقد يومى 3 و 4 أغسطس 2025 بالقاهرة.