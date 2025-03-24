البطريرك الكردينال مار باسيليوس اقليميس يزوران دير مار مارون وضريح القديس شربل، عنّايا - لبنان

شهد اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا قيام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وأخيه الكردينال مار باسيليوس اقليميس كاثوليكوس الكنيسة السريانية الكاثوليكية الملنكارية في الهند، بزيارة إلى دير مار مارون وضريح القديس شربل، عنّايا - لبنان.

واستُقبِلهما الأباتي طنّوس نعمة رئيس الدير، والذي رحّب بهما بحفاوة باسم الأباتي هادي محفوظ الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، معرباً عن سروره باستقبالهما، وطالباً بركتهما الأبوية.

ورفعوا الصلاة أمام ضريح القديس شربل، طالبين شفاعته من أجل الكنيسة والمؤمنين في منطقة الشرق الأوسط وبلاد الانتشار وفي الهند وفي كلّ مكان، ومن أجل شفاء المرضى وراحة المتعَبين، ومن أجل انتهاء النزاعات والحروب وإحلال السلام والأمان في العالم بأسره.



ثمّ قاموا بجولة في أرجاء الدير، وانتقلا إلى المحبسة حيث عاش القديس شربل إلى أن رقد فيها برائحة القداسة.