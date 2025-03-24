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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"المشهد كارثي".. تمارا حداد تحلل الوضع في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يساهم في وفاة أبناء فلسطين بشكل تدريجي.

وأوضحت في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ما زالت مستمرة بشكل وحشي، مشيرة إلى أن ليلة أمس شهدت العديد من الانفجارات العنيفة، مؤكدة أن الأوضاع في القطاع أصبحت كارثية.

وأضافت الدكتورة تمارا حداد أن قوات الاحتلال استهدفت خيمة كانت تأوي نازحين في مخيم النصيرات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

 ولفتت إلى أن هذا الهجوم يعكس استمرار التوتر والدمار في القطاع المحاصر.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترفض أي دعوات للتفاوض أو وقف الأعمال الحربية، موضحة أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في هذه الحرب يعد أمرًا بالغ الخطورة.

 وأكدت أن هذا الدعم يعني أن الولايات المتحدة أصبحت شريكًا أساسيًا في الهجوم على غزة.

 

الدكتورة تمارا حداد دولة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة