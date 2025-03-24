ads
الإثنين 24 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بفرمان من كولر.. معلول وآخرون يشاركون أمام طلائع الجيش

علي معلول
علي معلول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإذن بمشاركة ياسر إبراهيم وعلي معلول وعمر الساعي وسمير محمد ومصطفى مخلوف، في مباراة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر “كأس الرابطة” رفقة فريق 2005.

ويرغب كولر في استعادة الخماسي لمستواه في ظل نقص الحالة البدنية بسبب العودة من إصابة لبعض اللاعبين من الخماسي.

ويلتقي الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى مبارياته في كأس عاصمة مصر أمام إنبي بهدف دون رد سجله أحمد زكي لاعب الفريق البترولي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ويتذيل الأهلي المجموعة بدون أي رصيد من النقاط فيما يحتل إنبي الصدارة برصيد 3 نقاط ويأتي خلف منه فاركو وطلائع الجيش برصيد نقطة.


 

مارسيل كولر كولر علي معلول عمر الساعي طلائع الجيش كأس عاصمة مصر كأس الرابطة