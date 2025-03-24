بفرمان من كولر.. معلول وآخرون يشاركون أمام طلائع الجيش

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإذن بمشاركة ياسر إبراهيم وعلي معلول وعمر الساعي وسمير محمد ومصطفى مخلوف، في مباراة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر “كأس الرابطة” رفقة فريق 2005.

ويرغب كولر في استعادة الخماسي لمستواه في ظل نقص الحالة البدنية بسبب العودة من إصابة لبعض اللاعبين من الخماسي.

ويلتقي الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى مبارياته في كأس عاصمة مصر أمام إنبي بهدف دون رد سجله أحمد زكي لاعب الفريق البترولي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ويتذيل الأهلي المجموعة بدون أي رصيد من النقاط فيما يحتل إنبي الصدارة برصيد 3 نقاط ويأتي خلف منه فاركو وطلائع الجيش برصيد نقطة.



