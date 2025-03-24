حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة هواتف المواطنين بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية اليوم، بحبس تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المواطنين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

كما أمرت بالتحفظ علي الدراجة المستخدمة في الواقعة، والاستعلام عن الأوراق الخاصة بها من المرور.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان “لأحدهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهوتف المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.