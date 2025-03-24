برلماني: مصر تواجه مخطط التهجير بثبات والمقايضة على أمننا القومي والعربي ليست في قاموسنا

أكد اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس النواب أن الدولة المصرية ثابتة على موقف راسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تعبيرًا صادقًا عن التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وشدد باشات في تصريحات صحفية اليوم، أن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم قسرا او طوعا هو تصفية للقضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، مؤكدا أن مصر ترفض المساومة وأي مخططات يسعى الاحتلال إليها ولن ترضخ لأي ضغوط للمساومة على الامن القومي المصري والعربي

ونوه باشات بأن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا على مبدأ "المقايضة"، وليس في قاموسها بل كانت دائمًا مبنية على المبادئ الأساسية لحماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا، دون مساومة أو تنازل، وهذا الموقف يعكس استقلالية القرار المصري وحرصه على حماية الحقوق المصرية والفلسطينية والعربية بعيدًا عن أي ضغوط.

وأشار إلى أن مصر تحملت عبر العقود الماضية أعباءً كبيرة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ولم تتراجع عن دورها المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، واليوم، يتجدد هذا الالتزام عبر الرفض القاطع لأي مشروع تهجير، والتأكيد على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي بشأن إقامة إدارة نقل طوعي لسكان غزة إلى دول أخرى يأتي في إطار المخطط الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وهو ما أكدته مصر مرار وتكرار ا يرفضه مشددا على ضرورة تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في المنطقة .