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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو ريدة والدرندلي يجتمعان بالمنتخب الوطني تحت 17 عامًا.. صور

اجتماع هاني أبو ريدة
اجتماع هاني أبو ريدة
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حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، على الاجتماع مع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب.

وطالب “أبو ريدة” الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصى ما لديهم، من أجل المنافسة بقوة على لقب البطولة، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا.

وأكد “أبو ريدة”، أن الجيل الحالي قادر على المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية، بينما تطرق الدرندلي في حديثه مع اللاعبين إلى أن الجيل الحالي يمتلك العديد من العناصر المميزة، وهو ما ظهر في بطولة شمال أفريقيا الأخيرة، التي توج بها المنتخب المصري في الأراضي المغربية.

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