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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدون إصابات.. إخماد حريق فى عقار بمنطقة عابدين

الحريق
الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، اليوم الأثنين ، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة عابدين ، والتهمت النيران محتويات 3 طوابق .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق فى عقار مكوت من أرضى و3 طوابق بنطاق دائرة قسم شرطة عابدين ، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى  الى مكان البلاغ .

وكشف الفحص المبدئى ، بان الحريق  نشب فى شقه بالطابق الأول وامتد الى طابقين الثانى والثالث ، والتهمت النيران محتوياته ، دون وقوع خسائر بشرية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .

وكلفت الجهات المختصة  بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق .

الجهات المختصة الحماية المدنية بالقاهرة المدنية بالقاهرة بمديرية أمن القاهرة حريق نشب داخل عقار