بدون إصابات.. إخماد حريق فى عقار بمنطقة عابدين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، اليوم الأثنين ، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة عابدين ، والتهمت النيران محتويات 3 طوابق .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق فى عقار مكوت من أرضى و3 طوابق بنطاق دائرة قسم شرطة عابدين ، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى الى مكان البلاغ .

وكشف الفحص المبدئى ، بان الحريق نشب فى شقه بالطابق الأول وامتد الى طابقين الثانى والثالث ، والتهمت النيران محتوياته ، دون وقوع خسائر بشرية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .

وكلفت الجهات المختصة بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق .