الرياض تستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن الحرب الأوكرانية

بدأت اليوم الإثنين، في فندق ريتز كارلتون بالرياض، محادثات بين وفدين روسي وأمريكي لتسوية الأزمة في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".



يأتي ذلك بعد يوم واحد من مفاوضات مماثلة جرت بين ممثلين أمريكيين وأوكرانيين في العاصمة السعودية .



أفادت وكالة تاس، أن الوفد الروسي يرأسه غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا. ويمثل الجانب الأمريكي أندرو بيك، المدير الأول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ومايكل أنطون، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، وفقًا لمصدر لرويترز. وقد التقيا بالمسؤولين الأوكرانيين أمس الأحد.



تأتي المحادثات الفنية في الوقت الذي يُكثّف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لإنهاء الحملة العسكرية الروسية المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.



وفي الأسبوع الماضي، تحدث ترامب بشكل منفصل مع كلٍّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للدفع باتجاه حل.



وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، إن موسكو وواشنطن ستتناولان إحياء مبادرة الحبوب في البحر الأسود، بعد أن توصل بوتين وترامب إلى اتفاق بشأن هذا في مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.